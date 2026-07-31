Водитель иномарки ответит в суде за гибель 14-летнего мотоциклиста в Одинцове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Одинцовском городском округе перед судом предстанет 33-летний житель Республики Дагестан, обвиняемый в ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Трагедия произошла днём 13 сентября прошлого года на автодороге Звенигород – Ершово – Борисково.

По версии следствия, обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем Ford Transit, не снизил скорость и допустил столкновение с кроссовым мотоциклом, который двигался впереди в попутном направлении. За рулём мотоцикла находился 14-летний подросток. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы дела уже направлены в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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