Мужчину спасли после падения с Патриаршего моста в Москву-реку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего с Патриаршего моста в Москву-реку. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. По предварительным данным, инцидент произошёл утром 31 июля, прибывшие на место специалисты оперативно достали пострадавшего из воды.

Спасённого мужчину передали бригаде медиков, которые оказали ему первую помощь. Состояние пострадавшего на данный момент не уточняется. Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе, был ли это несчастный случай.

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