Ефимов: На севере Москвы переданы под заселение по реновации 65 новостроек

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о переданных под заселение на севере столицы новых домах для участников реновации. Сегодня там расселяют более 160 старых домов. Из них 112 уже полностью освободили.

«Переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Первые новостройки, куда начали переезжать жители, возвели на Бескудниковском бульваре. С тех пор город передал под заселение 65 жилых комплексов. В них почти 18 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой общей площадью около миллиона квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в этих же домах предусмотрены квартиры для маломобильных граждан с широкими коридорами и дверными проемами, специальными поручнями в ванных комнатах.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, лидером по числу возведенных объектов среди районов старой застройки стал Головинский район — 18 новостроек, чуть меньше в Бескудниковском районе – 16 новых зданий.

В новых домах создается безбарьерная среда. А еще проводят благоустройство, размещая детские игровые зоны и спортплощадки.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что с момента старта реновации, на севере города более 11,4 тысячи семей уже обживают свои квартиры в новостройках.

«Так, в Бескудниковском районе в современное жилье заселились 3,1 тысячи семей, в Головинском – 2,3 тысячи, а в Западном Дегунине – около 1,9 тысячи», - сообщили в ведомстве, добавив, что в целом в САО по реновации расселят 515 старых домов. Новые квартиры получат более 40 тысяч семей.

В помощь жителям предлагается общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru.

В новые дома на севере Москвы переселяются уже жители 47 старых домов. Те, кто жили в 114 намеченных под снос домах, уже оформили нужные для переезда документы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в САО договоры на квартиры по реновации подписали уже около 30,2 тысячи человек.

«Почти четверть из них проживает в Бескудниковском районе – около 7,8 тысячи горожан. В Головинском районе - около 6,4 тысячи человек, а в Западном Дегунине – более 5 тысяч», - отметила столичный министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Черемушки по программе реновации возвели новостройку при помощи новой технологии крупномодульного строительства.