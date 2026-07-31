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НовостиПроисшествия31 июля 2026 11:00

На юго-востоке Москвы кабина лифта рухнула на рабочего во время ремонта

В жилом доме Москвы лифт упал на человека
Мила ГЕНЬ
На юго-востоке Москвы кабина лифта рухнула на рабочего во время ремонта

На юго-востоке Москвы кабина лифта рухнула на рабочего во время ремонта

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На юго-востоке Москвы во время ремонтных работ в жилом доме лифт упал на рабочего прямо в шахте. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошёл в доме 15/4 по Самаркандскому бульвару, где проводился ремонт лифтового оборудования.

По предварительным данным, кабина сорвалась и придавила мужчину, находившегося в шахте. На место происшествия немедленно выехали спасатели и бригада скорой помощи. Состояние пострадавшего на данный момент уточняется, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники экстренных служб и следователи.

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