МТПП предложила провести новый этап программы «Миллион призов» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Московская торгово-промышленная палата предложила провести 11-й этап программы «Миллион призов» для участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Соответствующее решение было единогласно принято 31 июля на заседании Правления МТПП, по итогам которого в Правительство Москвы направят официальное обращение с просьбой поддержать инициативу. Об этом сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты.

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что инициатива исходила от представителей столичного бизнеса, которые считают программу эффективным инструментом повышения потребительского спроса. По его словам, сейчас Запад перешёл от санкционного давления к террористическим методам, пытаясь подорвать экономическую устойчивость, и в этих условиях особое значение имеет консолидация общества – крупных игроков рынка, малого и среднего бизнеса и каждого гражданина. Программа, по его мнению, позволит поддержать как московское предпринимательское сообщество, так и горожан.

Владимир Платонов подчеркнул, что каждый этап программы – это возможность для предпринимателей участвовать в общественно полезном проекте и демонстрировать социальную ответственность бизнеса. Он напомнил, что в предыдущей акции, которая проходила во время выборов депутатов Мосгордумы, приняли участие 2,8 миллиона человек, а за всё время реализации программы количество участников превысило 5,6 миллиона. Сейчас МТПП ждёт предложений по формату и условиям от действующих и новых партнёров, а выборы в Госдуму станут крупным событием, привлекающим внимание множества граждан. Предполагается, что голосование состоится с 18 по 20 сентября 2026 года.

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