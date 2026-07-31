Максим Ликсутов: На крыше делового центра «ТехноФлагман» в ОЭЗ Москвы проходят спортивные тренировки

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о стартовавшем в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» специальном проекте «На высоте». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, теперь у сотрудников предприятий и жителей Юго-Восточного округа столицы появилась возможность для занятий спортом на крыше делового центра «ТехноФлагман».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ Москвы, где сегодня работает более 33 тысяч человек, формируется полноценная городская среда для жизни и отдыха сотрудников. Спецпроект “На высоте” позволяет резидентам и жителям округа активно проводить время, не покидая территорию особой экономической зоны», - отметил заммэра.

Он добавил, что занятия проходят на озелененной эксплуатируемой кровле делового центра "ТехноФлагман". Там разместили зоны для воркаута и отдыха.

На площадке «ТехноВеранда» высадили свыше 1,4 тысячи деревьев и кустарников, поставили спортивные тренажеры и игровые комплексы. В расписании - занятия по зумбе, танцевальному фитнесу, йоге и растяжке. Запись на тренировки - по ссылке.

Благодаря спецпроекту «На высоте» для москвичей проводят бесплатные тренировки на открытых крышах. Во время занятий участники могут полюбоваться панорамными видами на город. Такие тренировки стали частью масштабной городской программы «Мой спортивный район». Их можно будет посещать до конца сентября.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб отечественной промышленности и центр для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Десять площадок ОЭЗ занимают 430 гектаров. Там локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они обеспечивают продукцию по таким стратегическим направлениям, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Здесь создано 33 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.