Заммэра Ракова: столичный ИИ-сервис подготовил 30 млн сводок о состоянии пациентов в рамках «Умного приема» в поликлиниках

Врач получает от ИИ-помощника всю ключевую информацию о пациенте еще до начала приема, чтобы лучше к нему подготовиться. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

В московских поликлиниках больше года назад запустили сервис, использующий технологии искусственного интеллекта. Он облегчает медикам работу с поиском нужной информации в электронной медицинской карте пациента.

Накануне приема ИИ-помощник анализирует медкарту и составляет для врача краткую сводку об истории обращений пациента, предыдущих назначениях и результатах исследований. Такая сводка помогает врачу лучше подготовиться к приему и поставить более точный диагноз, не упустить важные моменты и назначить эффективную траекторию лечения. Кроме того, готовые «выжимки» высвобождают время на живое общение медиков с пациентами.

«Цифровизация, огромный массив данных и развитие ИИ-сервисов в столице позволили нам переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и качественным для москвичей, - рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - За год с момента запуска цифровой помощник подготовил уже 30 миллионов таких выжимок, ежедневно он формирует в среднем около 100 тысяч сводок».

Записываясь на прием к врачу онлайн, пациент указывает цель обращения. На ее основе система перенаправляет больного к нужному специалисту. Если в качестве визита человек выбирает «Плохое самочувствие или боль», ему предлагается пройти онлайн-опрос, уточняющий симптомы. Когда пациент приходит на прием, у врача уже есть краткая выжимка из электронной медицинской карты, рассказывающая о предыдущих обращениях, анализах и обследованиях, вызовах «скорой помощи» и выписанных лекарствах — словом, вся важная информация, имеющая отношение к текущим жалобам.

Новый ИИ-помощник - один из инструментов, использующихся сегодня в единой цифровой экосистеме поддержки врачебных решений Москвы. Он дополняет другие сервисы на основе искусственного интеллекта, которые медики применяют на разных этапах своей работы. В частности, система поддержки принятия врачебных решений изучает жалобы пациентов и предлагает терапевтам три наиболее вероятных диагноза. Кроме того, в результате анализа формируются рекомендации по проведению дополнительных исследований и консультаций, необходимых для подтверждения предварительного диагноза.

Еще один цифровой модуль помогает поставить заключительный диагноз во время повторного приема. Он изучает клиническую картину, данные протокола осмотра, результаты лабораторных исследований и сведения из электронной медицинской карты пациента за последние два года.

При этом искусственный интеллект не заменяет врачей, а только помогает медикам принять окончательное решение на основе аналитических данных, предложенных электронной системой.

Пациенты могут сами в онлайн-режиме просматривать назначения врачей, результаты анализов и исследований, в том числе изучать медицинские снимки и выписанные рецепты. Все данные по лечению содержатся в электронной медкарте на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».