Заммэра Ракова: Столичный ИИ-сервис подготовил 30 миллионов сводок о состоянии пациентов в рамках “Умного приема” в поликлиниках

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

ИИ-сервис, облегчающий врачу работу с поиском нужных данных в электронной медкарте (ЭМК) пациента, используют в столичных поликлиниках уже больше года. В рамках проекта “Умный прием” пациент с жалобами на плохое самочувствие или боль при записи проходит онлайн-опрос. Затем на основе полученных сведений ИИ создает для доктора персонализированную выжимку из его ЭМК по каждому конкретному обращению. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровизация, огромный массив данных и развитие ИИ-сервисов в столице позволили нам переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и качественным для москвичей. Сегодня во время записи в поликлинику человек с жалобами на плохое самочувствие или боль проходит онлайн-опрос, который уточняет его симптомы, — по сути «нулевой прием»», - отметила заммэра.

Она уточнила, что перед приемом ИИ-помощник проводит анализ электронной медкарты пациента на основе переданных жалоб. Далее он готовит для врача краткую сводку об истории его обращений, результатах исследований и назначений, вызовах скорой по этому конкретному случаю.

Как сообщила Ракова, специалист получает всю информацию еще до начала приема, чтобы лучше к нему подготовиться. Так он может уделить больше времени на общение с пациентом для более точной постановки диагноза, выбора оптимальной стратегии обследования и лечения.

«За год с момента запуска цифровой помощник подготовил уже 30 миллионов таких выжимок, ежедневно он формирует в среднем около 100 тысяч сводок», — сообщила Ракова.

Сервис встроен в единую цифровую экосистему поддержки врачебных решений Москвы. Он дополняет другие инструменты на базе ИИ, помогающие медикам на разных этапах приема. При этом окончательные клинические решения и оценка рисков всегда остаются в компетенции врача.

В онлайн-медкарте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» пациенты могут в любое время увидеть результаты анализов и инструментальных исследований. В приложении в онлайн-режиме можно также начать прохождение «Московского чекапа» — расширенной программы заботы о здоровье — и получить персональный пакет дополнительных обследований, а также рекомендации по коррекции образа жизни.