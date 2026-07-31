Ветераны СВО приняли участие в летнем лагере «Молодежь Москвы» Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

В рамках городского проекта «Лето в Москве» ветераны специальной военной операции приняли участие в молодёжном лагере, где прошли современную диагностику профессиональных навыков и вместе с участниками выполнили спортивные задания. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодёжной политики. Встреча состоялась 30 июля, в ней участвовали члены патриотического клуба «Город героев Москва» Михаил Холоднов, Георгий Вильгельм и Сергей Карелин.

Для ветеранов организовали нейропрофориентацию – тестирование, которое помогает определить профессиональные склонности и психофизиологические особенности. Это позволило героям СВО взглянуть на свои компетенции через призму гражданских профессий и понять, в каких сферах их уникальные навыки – стрессоустойчивость, быстрота принятия решений, дисциплина и умение работать в команде – могут быть наиболее востребованы в мирной жизни. Помимо диагностики, бойцы присоединились к командам лагеря на спортивных треках, включая управление и защиту от БПЛА, действия при чрезвычайных ситуациях, оказание первой помощи, кибербезопасность и безопасное управление средствами индивидуальной мобильности. Ветераны выполняли все задания в единой команде с молодёжью, показывая выносливость и сплочённость.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи помогают молодому поколению перенять опыт старших, а ветеранам – найти своё место в гражданской жизни. Узнать о других возможностях для молодых москвичей можно на официальном сайте mosmolodezh.ru.