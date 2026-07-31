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НовостиПроисшествия31 июля 2026 16:20

В Москве на станции метро «Войковская» пассажир выжил после падения на пути

На «Войковской» станции метро пассажир упал под поезд, но выжил и отделался ушибами
Мила ГЕНЬ
В Москве на станции метро «Войковская» пассажир выжил после падения на пути

В Москве на станции метро «Войковская» пассажир выжил после падения на пути

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии пассажир упал на пути под прибывающий поезд, но остался жив и отделался лёгкими ушибами. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах столицы. Инцидент произошёл днём 31 июля, однако точные причины случившегося пока не уточняются.

Пострадавший был оперативно извлечён из-под состава и передан медикам, которые диагностировали у него незначительные травмы, не требующие госпитализации. В пресс-службе Московского метрополитена подчеркнули, что движение поездов на Замоскворецкой линии не прерывалось и осуществляется согласно графику в обоих направлениях.