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НовостиПроисшествия31 июля 2026 17:12

В Ногинске грузовик сбил насмерть двух пенсионерок

Две женщины в Ногинске переходили дорогу и попали под грузовик
Мила ГЕНЬ
В Ногинске грузовик сбил насмерть двух пенсионерок

В Ногинске грузовик сбил насмерть двух пенсионерок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ногинске водитель грузового автомобиля насмерть сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области. Трагедия произошла около 17:30 на улице Комсомольской – 68-летняя и 69-летняя женщины переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре», когда на них совершил наезд грузовик ГАЗ.

От полученных травм обе пострадавшие скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.