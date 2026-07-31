Максим Ликсутов: Пассажиры совершают на Московских трамвайных диаметрах более 3,5 миллиона поездок в месяц

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о совершаемых пассажирами на Московских трамвайных диаметрах поездках. В частности, за месяц их насчитывается более 3,5 миллиона.

Уже в первые недели работы маршруты Т1 и Т2 продемонстрировали двукратный рост пассажиропотока. Жители могут быстрее добраться с их помощью до нужных мест в разных районах столицы. Востребованность этих маршрутов растет.

Пассажиры выбирают Московские трамвайные диаметры, поскольку две линии соединяют 20 районов столицы. Плюс к этому там действует 41 пересадка на метро, МЦК, МЦД и железную дорогу. То есть можно без проблем продолжить поездку в любой столичный район. А еще трамваи довозят до четырех железнодорожных вокзалов. На остановке ждать трамвай приходится недолго. Они прибывают каждые 6 минут. А на общем участке между станциями метро «Красносельская» и «Тульская» — каждые 3 минуты.

В пути пассажиры чувствуют себя комфортно в современных полностью низкопольных трамваях российского производства. В салоне есть поддерживающий приятную температуру климат-контроль, USB-разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны с полезной информацией о маршруте и работе транспорта.

Все столичные трамваи обслуживаются по контракту жизненного цикла. Производитель и сервисная компания ежедневно в течение 30 лет отвечают за техническую готовность вагонов, которые выходят на маршруты.

«С момента запуска Московских трамвайных диаметров пассажиры совершили на них уже более 23 миллионов поездок. Это подтверждает, что новый формат организации движения востребован жителями и гостями города», - подчеркнул Ликсутов.

Заммэра добавил, что город продолжает и дальше развивать трамвайную инфраструктуру и повышать качество обслуживания, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин.