Суд обязал упавшего на пути в метро Москвы мужчину компенсировать убытки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве обязал пассажира, который в состоянии алкогольного опьянения упал на пути метро, выплатить компенсацию столичному метрополитену за срыв графика движения. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Инцидент произошёл вечером 28 сентября прошлого года на станции «Сокол» Замоскворецкой линии – из-за падения мужчины на главный путь движение на участке остановили на 12 минут.

В результате ЧП были отменены два поезда и проведены две внеплановые высадки пассажиров, что принесло метрополитену убытки в виде упущенной выгоды.

На судебное заседание ответчик не явился, однако при рассмотрении административного материала он вину не признал и заявил, что упал на рельсы из-за внезапного ухудшения самочувствия. Суд согласился с этим доводом, переквалифицировал дело и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей, но при этом удовлетворил иск метрополитена о взыскании убытков. Сумма компенсации в решении не уточняется.