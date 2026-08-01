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НовостиОбщество1 августа 2026 6:46

В Домодедово сняли ограничения на полёты

Росавиация отменила временные ограничения в Домодедово
Мила ГЕНЬ
В Домодедово сняли ограничения на полёты

В Домодедово сняли ограничения на полёты

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном аэропорту Домодедово сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации. Временные меры действовали утром 1 августа, однако к настоящему моменту аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Причина введения ограничений не уточнялась, но, как пояснили в ведомстве, они носили превентивный характер. Сейчас все службы аэропорта функционируют в обычном режиме, задержек рейсов из-за этих мер не зафиксировано. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и официальных ресурсах авиаперевозчиков.