На ВДНХ поселилась лисья династия из четырёх братьев

На «Городской ферме» на ВДНХ поселилось необычное лисье семейство – четыре годовалых брата, которые приходятся друг другу роднёй по отцу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. У каждого из них уникальный окрас: Ангар – классический рыжий, Карпуша – серебристо-чёрный, Марсель – серебристо-белый, а Эфрей обладает редким тёмным мехом с рыжими проблесками.

По словам сотрудников фермы, лисы быстро адаптировались к новому дому, они ручные, любопытные и дружелюбные, обожают внимание и мирно живут друг с другом. Все животные прошли ветеринарный контроль, вакцинацию и необходимые процедуры. Сейчас братья обживают просторный вольер, играют и с удовольствием позируют посетителям. Лисы считаются одними из самых умных представителей семейства псовых – они умеют решать задачи на поиск пищи, проявляют высокий интеллект, ловкость и быстро адаптируются к новым условиям.

В неволе они могут дожить до 20 лет, хорошо уживаются с другими питомцами и даже привязываются к человеку. Посетители фермы смогут понаблюдать за сложным языком общения лис, который состоит из десятков различных звуков. Всего на ферме живут около 90 животных – от кур и кроликов до оленей и крупного рогатого скота. Также здесь можно взять индивидуальную прогулку с животными и посетить кафе. Билеты продаются в кассе и на официальном сайте.