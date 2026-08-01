Ефимов: На востоке и юго-западе Москвы построят два объекта образования в рамках МаИП

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о подписанных между городом и инвесторами договорах на реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Благодаря этому в столице появятся дополнительные образовательные учреждения.

«В целях развития социальной инфраструктуры столицы город выделил инвесторам два участка общей площадью около 5 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству образовательного комплекса и школы. Объекты появятся в Восточном и Юго-Западном административных округах», - отметил заммэра.

Он добавил, что согласно договорам площадь двух учреждений может превысить 50 тысяч квадратных метров.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, они будут рассчитаны на размещение 2,2 тысячи школьников и 250 воспитанников детского сада.

Город сотрудничает с бизнесом и застройщиками, используя, в том числе, действующую с 2016 года в столице уникальную модель МаИП. Такие проекты социального назначения обеспечивают формирование необходимых инфраструктурных условий и позволяют продолжать устойчивое развитие столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что под будущее образовательное учреждение город выделил свыше 3,3 гектара на Амурской улице в районе Гольяново. Там смогут учиться 1,4 тысячи детей.

«Согласно договору, площадь учреждения может превысить 33 тысячи квадратных метров, оно будет разделено на школьное и дошкольное отделения», - уточнили в ведомстве, отметив, что в нем будет 1,2 тысячи мест для учеников и 250 мест для дошкольников.

Еще один девелопер получил 1,6 гектара на улице Поляны в Южном Бутове. На этом участке возведут школу на 1000 мест. По договору ее площадь составит около 17 тысяч квадратных метров.

В Градостроительном комплексе столицы рассказали о выделенных городом более чем за 10 лет в аренду 1,27 тысячи гектаров под МаИП разного назначения. С 2016 года в Москве реализовано 138 МаИП. Из них 24 проекта позволили построить в столице образовательные сооружения.