Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при пожаре Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Внутренние интерьеры Храма Василия Блаженного на Красной площади и его святыни не пострадали при ночном возгорании в служебном помещении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Пожарная сигнализация сработала штатно, и пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание на площади около 10 квадратных метров, где горели личные вещи и мебель.

По данным экстренных служб, инцидент произошёл в ночь на субботу, однако сам храм и его ценности остались в целости. Уже сегодня, 1 августа, он открыт для посещения в обычном режиме. Сотрудники музея подчеркнули, что никаких повреждений внутреннему убранству и святыням нанесено не было.