Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при пожаре

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Внутренние интерьеры Храма Василия Блаженного на Красной площади и его святыни не пострадали при ночном возгорании в служебном помещении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.
Пожарная сигнализация сработала штатно, и пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание на площади около 10 квадратных метров, где горели личные вещи и мебель.
По данным экстренных служб, инцидент произошёл в ночь на субботу, однако сам храм и его ценности остались в целости. Уже сегодня, 1 августа, он открыт для посещения в обычном режиме. Сотрудники музея подчеркнули, что никаких повреждений внутреннему убранству и святыням нанесено не было.