Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2026 8:41

Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при пожаре

Ночной пожар не затронул святыни и интерьеры Храма Василия Блаженного
Мила ГЕНЬ
Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при пожаре

Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при пожаре

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Внутренние интерьеры Храма Василия Блаженного на Красной площади и его святыни не пострадали при ночном возгорании в служебном помещении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Пожарная сигнализация сработала штатно, и пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание на площади около 10 квадратных метров, где горели личные вещи и мебель.

По данным экстренных служб, инцидент произошёл в ночь на субботу, однако сам храм и его ценности остались в целости. Уже сегодня, 1 августа, он открыт для посещения в обычном режиме. Сотрудники музея подчеркнули, что никаких повреждений внутреннему убранству и святыням нанесено не было.