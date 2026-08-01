Владислав Овчинский: В Музее Москвы стартует просветительская программа о градостроительстве

Фото - Департамент градостроительной политики

Выставка «70 лет созидания», приуроченная к месяцу градостроительства в Москве, продолжает свою работу в Музее Москвы. В ее рамках с 1 по 15 августа для взрослых посетителей организована серия открытых просветительских мероприятий – лекций, дискуссий и презентаций. Программа построена таким образом, чтобы каждый мог не только послушать специалистов, но и задать им вопросы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

В центре обсуждения – ключевые темы, определяющие облик и развитие современного мегаполиса. Участники обсудят роль парков и общественных пространств, современные подходы к проектированию жилых районов, в том числе по реновации, влияние архитектуры и спортивной инфраструктуры на качество жизни горожан. Отдельное внимание уделят архитектурному наследию Москвы и спортивной инфраструктуре. Программа задумана как открытый разговор.

«Именно открытый обмен идеями позволяет формировать город, в котором комфортно жить сегодня и которым будут довольны следующие поколения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Участники встреч узнают, как исторические здания обретают новые функции и почему сохранение их уникального облика остается неотъемлемой частью городского развития. Слушателям расскажут о подходах, которые позволяют гармонично соединять прошлое и современность. Отдельные лекции и дискуссии посвятят архитектурному наследию Москвы и преобразованию бывших промышленных территорий – это поможет глубже понять логику формирования облика столицы.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте выставки.