Московские спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за жары Фото: Городское хозяйство Москвы.

Из-за аномальной жары столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоёмов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. По прогнозам синоптиков, в выходные дневная температура может достигать плюс 30 градусов, поэтому сотрудники поисково-спасательных станций переведены на усиленный режим работы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, спасатели патрулируют всю акваторию столицы на современных катерах, чтобы оперативно выявлять и предотвращать возможные происшествия. Всего в Москве работают 26 поисково-спасательных станций: 14 на Москве-реке, 2 на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водоёмах. Под постоянным контролем находятся Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, городские пруды и другие популярные места отдыха.

Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 спасателей, а в жаркую погоду их число увеличивается до 120 специалистов. Они патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и особое внимание уделяют несовершеннолетним, находящимся у воды без сопровождения взрослых. Спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать правила безопасности и не купаться в необорудованных местах.