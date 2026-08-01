Ефимов: Программа КРТ освободит город от более чем 140 тыс. кв. м недостроя

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о планах по освобождению города от недостроя. В частности, этому способствуют проекты комплексного развития территорий (КРТ).

«В Москве насчитываются десятки полузаброшенных и других неэффективно используемых территорий, занятых недостроенными объектами: паркингами, гаражами-стоянками, торгово-офисными зданиями и другими постройками. Освободить от них городское пространство помогает включение таких участков в программу КРТ. Так, в рамках 13 проектов демонтируют 143,3 тысячи квадратных метров недостроенных объектов», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на освободившихся площадках построят почти 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это жилье, объекты социальной, деловой, торговой и научно-производственной инфраструктуры.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, будут созданы свыше 32 тысяч рабочих мест.

По разным причинам эти сооружения остались недостроенными. Договоры с застройщиками расторгнуты. Город одобрил решения об их сносе.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что уже реализуются 7 из 13 проектов.

«Так, в Тимирязевском районе у станции метро «Дмитровская» на месте снесенного пятиэтажного паркинга-долгостроя возводится бизнес-центр с торговой галереей», - рассказали в ведомстве, подчеркнув, что он станет архитектурной доминантой нового квартала.

Современные здания общественно-делового кластера появятся на месте недостроенного торгового центра на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе столицы. Новостройку по реновации разместят на освобожденном от старого гаража участке на улице Паршина в Хорошеве-Мневниках.

Кроме того, научно-производственный технопарк возведут на площадке с недостроенным паркингом в 3-м Силикатном проезде.

Напомним, в районе Нагатино-Садовники приведут в порядок неэффективно используемую территорию. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о ее комплексном развитии.

В Градостроительном комплексе столицы рассказали о создании в столице новых городских кварталов там, где еще недавно находились бывшие промзоны, участки с неэффективным использованием и свободная от каких-либо построек земля. Это становится возможным благодаря программе КРТ.

Москва на разных этапах обеспечивает проработку и реализацию уже более 470 проектов КРТ. Их общая площадь - свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.