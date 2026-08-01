Август без жары: Синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Москве

Синоптик Леус: Август в Москве пройдет без жары Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Август в Москве не принесёт аномальной жары: средняя температура воздуха ожидается всего на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале. По его словам, самым тёплым периодом станет первая декада месяца, а самым холодным – первая половина второй декады.

Количество осадков в августе будет близким к норме – в столице ожидается от 70 до 85 миллиметров дождей при норме 78 миллиметров, причём они распределятся по территории довольно равномерно. Синоптик также подвёл итоги июля: среднемесячная температура составила плюс 19,9 градуса, что лишь на 0,2 градуса выше нормы, а осадков выпало 60 миллиметров – 71 процент от нормы. Июль стал седьмым самым сухим месяцем в XXI веке, и никаких температурных рекордов зафиксировано не было.