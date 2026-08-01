Дебош на Китай-городе: пьяный мужчина не подчинился полиции и попытался сбежать

В центре Москвы задержали пьяного дебошира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы на Китай-городе полицейские задержали пьяного мужчину, который устроил дебош и оказал сопротивление сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве. Инцидент произошёл 31 июля вечером, когда наряд отдела МВД по району Китай-город заметил гражданина с внешними признаками опьянения, пытавшегося незаконно проникнуть на охраняемую территорию.

На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия и предъявить документы мужчина ответил отказом, начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться в адрес стражей порядка и попытался скрыться. В связи с неповиновением законным требованиям к нему применили силу и специальные средства – наручники, после чего доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении 31-летнего жителя столицы составлен административный материал за мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением сотрудникам полиции. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности