Уезжайте за город: эксперт рассказал, как увидеть звездопад в ночь на 31 июля

Москвичам посоветовали уехать за город в ночь на 31 июля, чтобы увидеть звездопад Фото: Shutterstock.

Для наблюдения за звездопадом в ночь с 30 на 31 июля лучше всего уехать за город, где небо тёмное и безоблачное. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал лектор Московского планетария Ярослав Турилов. По его словам, специальные инструменты для этого не нужны – достаточно просто смотреть вверх, однако условия для наблюдения в эти дни не самые благоприятные из-за яркой Луны, которая будет засвечивать небо.

Специалист напомнил, что метеор – это мелкая частица пыли, сгорающая в атмосфере и оставляющая красивый след. В ночь максимума действуют два небольших потока: один даёт около 5 метеоров в час, другой – до 25. Гораздо более зрелищным будет августовский поток Персеиды, пик которого придётся на ночь с 12 на 13 августа – в этом году условия для наблюдения отличные, так как ожидается новолуние и тёмное небо.

Август вообще богат на астрономические события: 12 числа произойдёт полное солнечное затмение (правда, полная фаза пройдёт в удалённых северных регионах), а 28 августа – лунное затмение. Также в этом месяце можно увидеть Венеру, Юпитер, Сатурн и Марс невооружённым глазом, а Уран и Нептун – только в телескоп. Турилов посоветовал заранее подготовиться и изучить аспекты наблюдения, а также использовать мобильные приложения-планетарии для поиска планет. Он подчеркнул, что не каждый год август бывает настолько насыщенным астрономическими явлениями.