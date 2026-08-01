Гендиректора «Газпром энергохолдинг - закупки» арестовали в Москве Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора компании «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, и суд удовлетворил это требование, избрав для Мазина меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с ним по тому же делу отправлен под арест заместитель генерального директора по корпоративной защите Игорь Моисеенко. Суть обвинений в отношении обоих фигурантов в суде не раскрыли. Как пишет газета «Коммерсантъ», всего по делу проходят три человека, один из которых уже признал свою вину. Расследование продолжается.