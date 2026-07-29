Две легковушки и фургон столкнулись на Калужском шоссе в Москве Фото: Shutterstock.

На Калужском шоссе в Москве в районе Сосенок столкнулись три автомобиля – BMW, Volkswagen и фургон. Видеозапись с места аварии прислали Москве 24 очевидцы. ДТП произошло в правом ряду по направлению к столице, движение на этом участке серьёзно затруднено.

По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие, на место прибыли специалисты экстренных служб и медики. Обстоятельства аварии выясняются. Ранее похожее происшествие случилось на улице Академика Миллионщикова, где пассажирский автобус врезался в дерево – тогда пять пассажиров были госпитализированы. По данным Дептранса, причиной того ДТП стало плохое самочувствие водителя, который, тем не менее, в день аварии проходил медицинский осмотр.