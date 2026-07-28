Дорого и невыгодно: эксперт оценил шансы возрождения женского такси в Москве

В транспортном профсоюзе назвали условия появления женского такси в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Для реализации женского такси в столице потребуется ликвидировать монополию на рынке и создать условия для конкуренции с крупными агрегаторами. Об этом Москве 24 заявил председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Поводом для обсуждения стало распространившееся в соцсетях видео москвички, которая предложила ввести женский тариф, пояснив, что в машине с женщиной-водителем она и другие девушки чувствуют себя спокойнее.

Эксперт напомнил, что женское такси в столице уже существовало, но его создатели обанкротились, не выдержав конкуренции с крупными игроками рынка. По его словам, для возрождения идеи требуются финансирование и снижение комиссии, которую агрегаторы взимают с водителей. При этом спрос на такую услугу, безусловно, есть – многие пассажирки отмечают, что женщины-водители водят аккуратно, не торопятся, а в салоне приятный запах. Однако, подчеркнул Попков, проблема не в спросе, а в экономических условиях работы перевозчиков.