Участки Садового кольца начали открывать после взрыва на Кудринской площади

В Москве начали открывать участки Садового кольца после взрыва, произошедшего на Кудринской площади. Фото: Мария Ворнакова.

В Москве начали открывать участки Садового кольца после взрыва, произошедшего на Кудринской площади. Об этом говорится в заявлении столичного Дептранса.

«Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста», - сообщает ведомство.

Участки на внешней стороне Садового кольца были открыты для проезда автомобилей.

Напомним, что взрыв в районе Кудринской площади произошел вечером в субботу, 1 августа. Инцидент произошел в одном из ресторанов, находящихся на первом этаже жилого дома. По предварительной информации, взрыв имеет бытовой характер.

Согласно заявлению столичной полиции, в результате ЧП погибли три человека, еще 15 людей получили травмы различной степени тяжести.