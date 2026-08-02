Владислав Овчинский: Под новостройку по программе реновации в Очакове-Матвеевском готовят котлован

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В столичном районе Очаково-Матвеевское полным ходом идет подготовка к возведению очередного жилого объекта по программе реновации. Сейчас на площадке по адресу улица Пржевальского, земельный участок 12, специалисты завершают устройство шпунтового ограждения котлована.

О ходе работ рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Он отметил, что этот район уже активно преображается: семь новостроек по программе реновации уже сданы, еще пять находятся в процессе возведения. Новый дом строится на участке, который освободили после сноса трех устаревших зданий.

«Новостройка рассчитана на 426 квартир. Десять из них спроектированы для маломобильных жильцов – там будут особые планировки и специальные элементы интерьера, удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

При строительстве применяется монолитная технология. Это решение обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы конструкций, а также дает архитекторам свободу для смелых планировочных решений. Здание будет иметь С-образную форму и переменную этажность – пять секций объединит общий подземный паркинг. В трех секциях запроектированы сквозные арочные проходы, что сделает дворовое пространство более открытым.

Особое внимание уделяется внешнему облику. Фасады облицуют керамической плиткой в благородной палитре: медно-коричневые, рубиновые и белые оттенки, а первый этаж выделят темно-серым цветом.

Напомним, что программа реновации, стартовавшая в Москве в августе 2017 года, затрагивает интересы около миллиона горожан и предусматривает обновление более пяти тысяч домов.