Ефимов: В Покровском-Стрешневе почти построен новый корпус школы на 815 мест

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении на северо-западе города нового корпуса Курчатовской школы.

«Пятиэтажное здание школы на 815 мест общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров возводится по адресу: Волоколамское шоссе, владения 93–97. Объект находится в высокой степени готовности. Внутри здания активно ведется чистовая отделка», - отметил заммэра.

Он добавил, что на прилегающей территории практически полностью выполнено благоустройство.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, после завершения всех работ корпус будет передан в столичную систему образования и станет частью крупного образовательного комплекса.

Внутри здание превратят в школу-город с «улицами» вместо привычных длинных коридоров. Кроме того, создадут просторные рекреационные зоны, благодаря которым можно будет учиться вне занятий в классе. Центром школьной жизни станет многоуровневый атриум на первом этаже.

Второй этаж займут универсальные и специализированные кабинеты, а также два спортзала. На третьем и четвертом этажах разместят медиатеки с зонами для индивидуальных и групповых занятий. Там же будут работать лабораторно-исследовательские комплексы. Пятый этаж отдали под ИТ-полигон. Неподалеку от школы расположена набережная Москвы-реки.

В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что архитектурная концепция основана на создании эффекта «парящего» здания, которое вытянуто вдоль речного берега.

«За счет увеличенных пролетов и смещения несущих конструкций внутрь верхние этажи визуально словно зависают над землей. Фасады облицованы алюминиевыми кассетами, стеклом и стемалитом», - добавили в ведомстве.

Для занятий и разных мероприятий идеально подойдет обустроенная на крыше учебного корпуса открытая эксплуатируемая терраса. Там разместили смотровую площадку. Плюс ко всему, украсили ее ландшафтным озеленением и подсветкой.

Спортивное ядро около школы включает в себя круговую беговую дорожку, универсальные площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Помимо этого, есть и амфитеатр с трибунами. Всю территорию озеленили и благоустроили.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство здания на всех этапах. На стройплощадке состоялось уже девять проверок.

В Градостроительном комплексе Москвы отметили, что для детей с ограниченными возможностями здоровья создана комфортная образовательная среда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как идет строительство нового корпуса Курчатовской школы.