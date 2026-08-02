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НовостиПолитика2 августа 2026 8:41

Сергей Собянин поздравил с Днем железнодорожника работников и ветеранов отрасли

День железнодорожника в России и ряде других стран отмечается в первое воскресенье августа
Елизавета БУБНОВА
Сергей Собянин поздравил с Днем железнодорожника работников и ветеранов отрасли. Фото: пресс-служба правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с Днем железнодорожника работников и ветеранов отрасли. Фото: пресс-служба правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем железнодорожника работников и ветеранов отрасли. Слова поздравления он опубликовал в мессенджере MAX.

«Ж/д транспорт многие годы играет важную роль в жизни москвичей и гостей города, развитии всей агломерации. Благодаря работникам отрасли столица остается одним из самых удобных и динамичных мегаполисов мира», - подчеркивает градоначальник.

По словам политика, сейчас многое на ж/д дороге зависит от технологий. Оборудование, новые системы управления и цифровые сервисы требуют от сотрудников определенных компетенций.

Подготовка кадров в столице ведется под реальные потребности рынка. Образовательные программы разрабатываются совместно с работодателями, чтобы будущие специалисты сразу закрывали актуальные задачи компании.

«Спасибо всем, кто трудится в отрасли, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха!» - подытожил свое поздравление Собянин.