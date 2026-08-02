Максим Ликсутов: Каждый пятый выпускник НИУ МИЭТ работает в ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о каждом пятом выпускнике Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ), трудоустроенном на предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, в этом году вуз подготовил более 1,2 тысячи высококвалифицированных кадров для экономики страны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать промышленность города квалифицированными кадрами. Выпускники НИУ МИЭТ — опорного вуза столичной ОЭЗ — востребованы на предприятиях. В этом году свыше 250 молодых специалистов были трудоустроены на высокотехнологичных производствах особой экономической зоны Москвы», - отметил заммэра.

Он уточнил, что некоторым из них предложили работу компании, входящие в кластер микроэлектроники. В трудоустройстве студентам помогает центр развития карьеры НИУ МИЭТ, а также проекты “Техноработа” и “Техностажировка”, реализуемые ОЭЗ.

По количеству трудоустроенных выпускников в этом году лидирует компания «НМ-ТЕХ». На ней обеспечивается полный цикл производства микросхем. Кроме того, молодых специалистов взяли на работу предприятия, занятые разработкой систем на кристалле и процессорных архитектур, производством радиоэлектронной аппаратуры полного цикла, а также созданием систем информационной безопасности. Среди них — завод «Микрон», предприятие «Завод Протон», группа компаний «Электронинвест», научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» и Зеленоградский нанотехнологический центр.

В процессе обучения студенты приходят на практику на предприятия ОЭЗ. Там они узнают о работе высокотехнологичных производств и основных технологических операциях. Некоторые выпускники идут работать на предприятиях в регионах, где тиражируют лучшие практики промышленности столицы.

Как пояснил ректор НИУ МИЭТ Сергей Гаврилов, в этом году НИУ МИЭТ подтвердил статус одного из лучших высших учебных заведений страны по востребованности среди выпускников.

«По итогам Национального рейтинга трудоустройства вуз вошел в число лидеров по девяти направлениям бакалавриата и семи направлениям магистратуры. Статус опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" открывает перед нашими студентами уникальные возможности», - подчеркнул ректор.

Он напомнил о проводимой сейчас в университете приемной кампании. Известно, что на 926 бюджетных мест заявление уже подали более 4,9 тысячи человек.