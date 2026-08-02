Ефимов: Квартиры по реновации на Совхозной улице осматривают более 1200 жителей Люблина

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре новых квартир участниками реновации на юго-востоке столицы.

«В районе Люблино город предложил участникам программы реновации квартиры в новостройке по адресу: улица Совхозная, дом 57. Более 1,2 тысячи жителей уже приступили к поэтапному осмотру новых квартир», - отметил заммэра, подчеркнув, что здание построено с учетом современных стандартов безопасности и качества.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, в настоящий момент в районе Люблино под заселение передали более 20 домов. Всего в действующую программу реновации здесь вошли 152 здания. Заммэра также напомнил, что новые квартиры получат около 29,7 тысячи человек.

В благоустроенном и озелененном дворе разместили одну детскую и две спортивные площадки, зону для спокойного отдыха. Первый нежилой этаж займет социальная и бытовая инфраструктура.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в новом доме из трех секций находятся 552 квартиры. В каждой обеспечили улучшенную планировку и ремонт по стандартам реновации.

«Семь квартир предназначены для маломобильных граждан. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», - добавили в ведомстве.

С вопросами по переселению жители могут обращаться в открытый на первом этаже новостройки Центр информирования по переселению. Новоселам в том числе доступна услуга «Помощь в переезде».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о сотрудниках ведомства, оказывающих помощь жителям при оформлении договоров на новые квартиры.

«Поскольку в данный жилой комплекс переедут жители шести старых пятиэтажек, осмотры предложенных городом вариантов будут проходить поэтапно. В конце июля определяться с выбором начали около 430 горожан из дома 5, корпуса 2, на Новороссийской улице и дома 53, корпуса 2, на Совхозной улице», - сообщила столичный министр.

Она уточнила, что с 5 августа осмотр и заключение договоров начнут более 410 человек из двух домов на Новороссийской улице. А с 12 августа - жители дома 2 на улице Шутова и дома 53, корпуса 1, на Совхозной улице.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять намеченные планы по реновации. Мэр также рассказал о втором доме по программе, возведенном из крупногабаритных модулей.