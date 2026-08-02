Птенец папуанского калао появился в Московском зоопарке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао. Как сообщают представители столичного зоосада, это уже третий птенчик, родившийся у пары редких птиц. Малыш вылупился в начале апреля, но посетителям показался лишь недавно. Все это время он находился внутри гнезда, рос и набирался сил.

«Пол птенца уже определен – это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру он почти не отставал от родителей, Нун и Ра. Единственное, что выдает его юный возраст, – отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей», – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пока птенца обеспечивают едой его родители - самка Нун и самец Ра. В меню папуанских калао входят фрукты, к примеру, бананы, киви, виноград, папайя и груши, а также ягоды, белковые продукты, овощи и особый комбикорм для птиц-носорогов. Зимой же их рацион пополняется манго и хурмой.

Как KP.RU писал ранее, капибары Малая (самка) и Кузьма (самец) из Московского зоопарка ждут детеныша. Однако есть определенные риски: будущие родители возрастные капибары. Малой - девять лет, а Кузьме - восемь.