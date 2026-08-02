Владислав Овчинский: юные москвичи станут архитекторами столицы будущего

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики

С 1 по 16 августа в Музее Москвы по пятницам и выходным проходит серия мастер классов, призванных показать детям, как формируется современный город. Ребята не просто познакомятся с теорией — они попробуют себя в роли архитекторов и градостроителей, создавая собственные модели Москвы будущего. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Программа построена так, чтобы теория сразу подкреплялась практикой. Дети увидят, как появляются новые районы, в том числе в рамках программы реновации, и поймут, почему проектирование общественных пространств — это не формальность, а важная часть городской жизни. Через творческие задания участникам объяснят, как идеи архитекторов превращаются в реальные проекты, меняющие облик мегаполиса. Такой подход делает знакомство с профессией живым и понятным: развитие города предстаёт не как абстрактный процесс, а как цепочка продуманных решений, начинающаяся с творческого замысла.

В работе с детьми примут участие эксперты команды «Города для меня» и архитектурной студии ФА САД.

«Важно, чтобы дети не только любовались архитектурой, но и понимали, как рождается городской облик. Во время мастер классов они смогут почувствовать себя настоящими авторами будущего города, научатся искать нестандартные решения и вместе создавать большие проекты. Такой опыт помогает развивать творческое мышление, внимательность к городской среде и интерес к профессиям, которые формируют современную Москву. Возможно, именно здесь для кого то начнётся путь в архитектуру, проектирование или градостроительство», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.