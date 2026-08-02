Тело 14-летнего юноши обнаружено в пруду в районе Южное Бутово в Москве Фото: прокуратура Москвы.

В воскресенье, 2 августа, в пруду в районе Южное Бутово в Москве обнаружено тело 14-летнего молодого человека без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, юноша пришел к водоему, чтобы искупаться. Однако он ушел под воду и не смог выплыть. Родителей просят проводить с детьми беседы о правилах безопасности при нахождении у водоемов и в воде.

«Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, полицейские установили местонахождение 12-летней девочки, которая потерялась в Воскресенске. Известно, что из дома она ушла из-за ссоры. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.