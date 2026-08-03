В Москве заработала новая площадка для публикации объектов недвижимости, выставляемых на торги

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С 1 августа в Москве начала работу новая площадка для публикации объектов недвижимости, реализуемых городом на торгах, — сайт «Торги Москвы»: torgi.mos.ru. В течение ближайших трех месяцев лоты будут размещаться одновременно и на нем, и на Инвестиционном портале столицы. Это обеспечит пользователям плавный переход на сайт torgi.mos.ru, который с ноября станет основным.

«Столица проводит электронные земельно-имущественные торги с 2014 года. В настоящее время процедура полностью переведена в цифровой формат: участник может выбрать лот не выходя из дома и после победы в онлайн-аукционе заключить договор, заверив его электронной подписью. Традиционно витриной для объектов, выставляемых на аукционы, выступал столичный инвестиционный портал. С 1 августа заработал новый ресурс — “Торги Москвы”. До ноября этого года сведения об объектах будут одновременно доступны на обоих ресурсах, что обеспечит пользователям плавный переход на новую площадку torgi.mos.ru, которая впоследствии станет основной. С развитием нового сайта будут расширяться его функции. Например, на нем будут доступны дополнительные инструменты поиска и фильтрации, а также другие опции, которые сделают подбор подходящего объекта быстрее и удобнее. Кроме того, сохраняются все действующие возможности: пользователи могут ознакомиться с документацией, фотографиями, условиями и способом реализации объектов, совершить 3D-тур и записаться на осмотр», — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Новая площадка делает навигацию для пользователей более удобной и разграничивает потоки инвесторов и участников торгов, благодаря чему будет проще и быстрее находить подходящие предложения. На сайте представлены все городские объекты, доступные как юридическим, так и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей. Система фильтров позволяет подбирать варианты по округу и району, площади, этажу, близости к метро, МКАД и другим характеристикам. Весь путь участия в торгах — от подачи заявки до подписания договора — проходит онлайн и требует минимального пакета документов, а также усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрации на торговой площадке.

При этом на Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут по-прежнему пользоваться цифровыми сервисами.

Чтобы перенести и синхронизировать данные аккаунта действующих пользователей Инвестиционного портала на новую платформу, необходимо авторизоваться на сайте torgi.mos.ru с помощью учетной записи investmoscow. Синхронизация может занять до 30 минут. Пользователям, которые впервые планируют воспользоваться порталом «Торги Москвы», поможет инструкция по участию в торгах.

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