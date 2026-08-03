Неизвестный зарезал мужчину и ранил еще одного в подмосковном Солнечногорске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в понедельник, 3 августа, в Солнечногорске неизвестный напал на двоих мужчин с ножом. Один погиб, а второй ранен. По факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что инцидент произошел утром на улице Староандреевской в Солнечногорске. Злоумышленник напал на двоих мужчин, нанося им ножевые ранения. Один из пострадавших скончался на месте, второго госпитализировали. Медики зафиксировали у последнего ранения плеча и предплечья.

Правоохранители осмотрели место происшествия, проводятся допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливается личность нападавшего и его местонахождение.

Как KP.RU писал ранее, в Одинцово следователи разбираются в гибели 39-летней Натальи Божук. Последний раз близкие общались с ней 17 июля. В пятницу девушка ушла на прогулку со своей собакой по кличке Луна и с тех пор перестала выходить на связь.

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