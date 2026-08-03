В Подмосковье во время выполнения тренировочного прыжка погиб парашютист Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

41-летний парашютист погиб во время выполнения тренировочного прыжка в Рузском муниципальном округе. Проводится процессуальная проверка. Об этом агентству новостей «Москва» сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.

Установлено, что днем 2 августа тренировочный прыжок выполнялся с высоты 600 метров над аэродромом Ватулино в Рузском муниципальном округе. При приземлении мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Причина травмирования уже известна - нераскрытие основного парашюта

Правоохранители осмотрели место происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как KP.RU писал ранее, утром 3 августа в Солнечногорске неизвестный напал на двоих мужчин с ножом. Один погиб, а второй ранен. По факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

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