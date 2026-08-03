Несовершеннолетний пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы.

Вечером в воскресенье, 2 августа, произошло ДТП на юго-востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в результате него пострадали пешеходы, в том числе несовершеннолетний.

Установлено, что на улице Люблинская водитель авто марки «Хенде Крета» не справился с управлением. Он выехал на тротуар и наехал на двух пешеходов, один из которых 6-летний мальчик. В результате инцидента пешеходы госпитализированы.

«Установление всех обстоятельств дорожной аварии и проведение процессуальных действий по данному факту на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, 1 августа фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП на юге Москвы. Скорая и легковая «Мазда» столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая.

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