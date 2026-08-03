Анатолий Гарбузов: При поддержке города «Теремок» расширяет выпуск ингредиентов для сети питания

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о компенсации Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) части процентных платежей компании «Теремок-Инвест» по инвесткредиту. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы уточнили, что благодаря этому сеть ресторанов современной русской кухни продолжит свое развитие и закупит новое оборудование для производственного цеха и расширения мощностей. Предлагаемое потребителям меню в основном состоит из блинов с разными начинками, супов, пельменей, салатов и вторых блюд. Производственно-распределительный цех занят изготовлением ингредиентов, теста и заготовок. Его мощность - 14 тонн готовой продукции в сутки. Каждый день изделия поставляют во все 192 ресторана сети в Москве и области.

«При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства “Теремок-Инвест” увеличивает мощности и делает упор на автоматизацию. Одним из новых проектов на производственной площадке станет открытие направления “кондитерская”. В цехе планируют выпускать пирожные и торты, которые будут продаваться в ресторанах сети в Москве», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что в целом в развитие предприятия инвестируют более 200 миллионов рублей в ближайшие полтора года.

Благодаря поддержке города компания обеспечивает обновление и увеличение парка текущего оборудования на 15 процентов. Например, уже закуплены холодильные и морозильные камеры, камера шоковой заморозки, тестомесильная и прочая техника. Это позволяет сохранять темпы открытия ресторанов. За прошлый год в Москве и области запустили 14 новых точек.

Генеральный директор «Теремок-Инвест» Михаил Гончаров напомнил, что в меню постоянно добавляются новинки, например, уникальный розовый блин. Для него специально готовят яблочную и брусничную начинку.

«На новом оборудовании будет запущено и производство нового шоколада в двух видах - молочном и темном. Помимо этого, на очереди и несколько новых сытных блинов и супов, а также продукты, которых ранее не было в нашем меню, например, картофельные драники, авторские напитки и оладьи из цукини», — сообщил глава компании.

Напомним, программа инвестиционного кредитования МФППиП дает компенсацию процентной ставки в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки - 5 лет. Максимальная сумма, подлежащая компенсации, — 5 миллиардов рублей.