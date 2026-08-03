Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2026 9:57

Задержан неизвестный, напавший на двоих мужчин в Солнечногорске

Один мужчина погиб и еще один ранен в результате поножовщины в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
Елизавета БУБНОВА
Задержан неизвестный, напавший на двоих мужчин в Солнечногорске

Задержан неизвестный, напавший на двоих мужчин в Солнечногорске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя Солнечногорска и покушении на убийство еще одного мужчины. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, нападавшим оказался 49-летний местный житель.

«В ближайшее время он будет доставлен в территориальный следственный отдел для проведения с его участием следственных действий», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, неизвестный напал на двоих мужчин утром в понедельник, 3 августа, на Староандреевской улице в Солнечногорске. Один из пострадавших скончался на месте, второго госпитализировали. Медики зафиксировали у последнего ранения плеча и предплечья.

Возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего будут установлены в ближайшее время. Расследование продолжается.