Задержан неизвестный, напавший на двоих мужчин в Солнечногорске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя Солнечногорска и покушении на убийство еще одного мужчины. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, нападавшим оказался 49-летний местный житель.

«В ближайшее время он будет доставлен в территориальный следственный отдел для проведения с его участием следственных действий», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, неизвестный напал на двоих мужчин утром в понедельник, 3 августа, на Староандреевской улице в Солнечногорске. Один из пострадавших скончался на месте, второго госпитализировали. Медики зафиксировали у последнего ранения плеча и предплечья.

Возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего будут установлены в ближайшее время. Расследование продолжается.