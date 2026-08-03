Ефимов: Квартиры в новостройке по реновации на улице Свободы осматривают свыше 1000 горожан

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре новых квартир участниками реновации на северо-западе столицы.

«Предложения комфортного жилья в доме по адресу: улица Свободы, дом 69, получили от города более тысячи горожан из четырех старых пятиэтажек на этой же улице. Новостройка стала третьим жилым комплексом, в котором участники программы реновации начали осматривать квартиры в этом году», - отметил заммэра.

Он напомнил, что всего в Северном Тушине для переселения передано уже семь домов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в них переехали или находятся в процессе переселения свыше 6,4 тысячи человек из 18 зданий, включенных в программу.

Около нового дома есть все необходимое для жизни - от детсадов и школ до магазинов и мест отдыха.

«Первыми к осмотру предложенных городом квартир 20 июля приступили 280 жителей корпуса 2 дома 89 на улице Свободы. Через неделю к ним присоединились почти 240 москвичей из корпуса 1», - рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что в начале августа выбирать жилье будут еще около 530 жителей из корпусов 3 и 4 этого же дома. За первую неделю с начала осмотра выделенных городом квартир на переезд согласились около 70 человек. Они уже могут подписывать договоры на новое жилье. В этом им помогут сотрудники Департамента городского имущества. Они ведут прием в Центре информирования, открывшемся на первом этаже новостройки по реновации.

На mos.ru участникам программы доступен суперсервис «Переезд по программе реновации». Там они могут, например, записаться на осмотр жилья и подписание договора. Благодаря реновации почти 1 миллион москвичей отметит новоселье. Под расселение попадают 5176 устаревших домов. Ранее Сергей Собянин поручил в два раза быстрее выполнять планы по программе. Мэр также рассказал о превратившейся в драйвер развития строительной отрасли и экономики страны программе реновации за 9 лет ее реализации.