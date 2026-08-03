Москвича арестовали на 10 суток за поджег одежды в ТЦ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве полицейские задержали мужчину, который поджег одежду в торговом центре (ТЦ). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, 25-летний москвич арестован на 10 суток.

Установлено, что в одном из ТЦ, расположенных на проспекте Мира, неизвестный поджег футболку в примерочной. Огонь удалось потушить сотрудникам магазина с помощью первичных средств пожаротушения до прибытия специалистов. Никто не пострадал.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 25-летний москвич без определенного места жительства. Известно, что поджег из хулиганских побуждений он совершил умышленно.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил злоумышленнику арест на срок 10 суток.

Как KP.RU писал ранее, на станции метро «Каширская» в Москве 18-летняя девушка во время конфликта с пассажиркой распылила перцовый баллончик, в результате чего пострадал шестилетний мальчик. Инцидент произошел днем 1 августа.