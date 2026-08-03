К юбилейному Дню строителя в Москве появилась необычная кофейня

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С 3 по 9 августа в центре столицы будет работать поп-ап-пространство «Штаб строительства». Его разместили в сквере Строителей Москвы на Большой Никитской улице. Открытие площадки приурочили к 70-й годовщине профессионального праздника строителей. Здесь расположили кофейную станцию с тематическим авторским меню, а также собранную из привычных материалов городской среды лаунж-зону. Для гостей всех возрастов подготовили развлекательную программу.

«В этом году отмечается 70-летний юбилей Дня строителя — серьезная дата для всей отрасли и Москвы в целом. Семь десятилетий самоотверженного труда, профессионализма и преемственности поколений строителей», - отметила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова, добавив, что они создавали облик столицы, возводили жилые кварталы, социальные объекты, транспортные магистрали и инфраструктуру.

Чтобы все желающие могли разделить со строителями празднование их профессиональной даты, площадку сквера Строителей Москвы превратили в кофейню, оформленную под штаб строительства. Те, кто хоть раз видел стройплощадку, сразу «считают» дизайн созданного уличного пространства. Например, бетонные кольца стали уютными местами для отдыха. Для гамаков сделали основу из металлической сетки. А из бетонных кубов получились столики.

С главной темой оформления площадки перекликается и меню. В частности, гости могут попробовать эксклюзивное фигурное мороженое, авторские напитки, а также разработанное специально ко Дню строителя печенье Meltisss с новым десертом.

Поп-ап-пространство «Штаб строительства» открыли в рамках празднования 70-летия Дня строителя и проекта «Лето в Москве». Подробности - на сайте проекта «Штаб строительства» stroy-cafe.ru.