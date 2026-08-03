В Подольске врачи спасли женщину, проглотившую зуб с коронкой Фото: Министерство здравоохранения Московской области.

В Подольске врачи спасли женщину, которая проглотила зуб с циркониевой коронкой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

После сна пенсионерка почувствовала, что во рту не хватает одного зуба с коронкой. Она вызвала скорую. Во время обследования медики нашли пропажу в пищеводе. Инородное дело находилось на расстоянии около 35 см от резцов.

«Ситуация требовала срочного вмешательства. После ранее перенесенной операции пищевод женщины был сужен до шести мм, поэтому проглоченный зуб не смог пройти дальше и застрял», - говорится в сообщении.

Зуб плотно вклинился в суженный участок пищевода. Это осложняло его захват, однако врачам удалось при помощи эндоскопического инструмента аккуратно извлечь инородное тело.

Согласно контрольному обследованию, слизистая пищевода не повреждена. Пациентку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщают представители ведомства.

Как KP.RU писал ранее, при обнаружении человека без сознания, дыхания и пульса нужно немедленно приступать к реанимации, параллельно вызывая скорую.

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