В Солнечногорске задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обвинение в убийстве знакомого и покушении на убийство еще одного мужчины предъявлено 44-летнему местному жителю Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Поножовщина со смертельным исходом произошла 3 августа во дворе дома, расположенного на улице Староандреевская. Там обвиняемый выпивал в компании знакомых. В какой-то момент между задержанным и одним из присутствовавших мужчин произошел конфликт.

Обвиняемый вернулся домой, где надел балаклаву и камуфлированную одежду. Далее он вернулся к компании, ударил ножом в область груди одного из мужчин, а также нанес удары в область плеча и предплечья второму. От полученных травм один потерпевший скончался на месте, второго госпитализировали.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. Однако его по горячим следам задержали правоохранители.

Следователи допросили обвиняемого, свою вину он признал и рассказал обо всех деталях преступления. Назначено проведение экспертиз. Во вторник, 4 августа, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как KP.RU писал ранее, в Одинцово следователи разбираются в гибели 39-летней Натальи Божук. Последний раз близкие общались с ней 17 июля. В пятницу девушка ушла на прогулку со своей собакой по кличке Луна и с тех пор перестала выходить на связь. Ее тело обнаружили спустя несколько дней.

В Солнечногорске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомого и покушении на убийство еще одного мужчины

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