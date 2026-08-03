Ложная эвакуация произошла в «Москва-Сити» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, в «Москва-Сити» сработал ручной пожарный извещатель. Информацию о задымлении проверили огнеборцы, однако это была ложная тревога. Об этом журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«В ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о сработке ручного пожарного извещателя по адресу: Пресненская набережная, д. 12. По итогам проверки пожарно-спасательными подразделениями признаков задымления не обнаружено», - говорится в сообщении.

По информации очевидцев, в здании прозвучали сирены, сотрудники отключили лифты и попросили всех выйти. Сейчас никакой опасности посетителям и работникам не угрожает.

Как KP.RU писал ранее, москвича арестовали на 10 суток за поджег одежды в ТЦ. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что поджег из хулиганских побуждений дебошир совершил умышленно.

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