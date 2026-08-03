Собянин: Каждый седьмой рубль в системе закупок приходится на Москву. Фото: пресс-служба правительства Москвы

В первой половине 2026 года Москва заключила более 200 000 контрактов. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, на город приходится почти 14% от общего объема закупок России. А это каждый седьмой рубль в российской системе.

«Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны. Каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками - на них пришлось 73 тыс. сделок», - рассказал градоначальник.

Самыми активными поставщиками Москвы, кроме столицы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Владимирская и Свердловская области, а также Краснодарский край.

Больше всего российская столица приобретала лекарства и медицинские изделия, строительные товары, образовательные услуги, хозтовары и бытовую технику, техническое обслуживание, содержание оборудования и транспортных средств.

Как KP.RU писал ранее, в Москве станцию метро «Южный порт» начали около месяца назад. Она станет частью Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии, разместится между «Кожуховской» и «Печатниками». Визуально новую станцию оформят в духе индустриальном стиле, рассказал Собянин.