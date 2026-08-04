Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Чехове Фото: REUTERS.

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на муниципальный округ Чехов. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, их количество уточняется, также повреждены жилые дома и коммерческие объекты.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и местными властями для оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Для оперативного приёма жалоб и правовой поддержки работает горячая линия по телефону +7 (916) 240-31-28. Все обстоятельства происшествия выясняются.