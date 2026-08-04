Сергей Собянин встретился с участниками форума «Территория смыслов»

На форуме «Территория смыслов» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные проекты помогают развитию регионов и всей страны. Фото: mos.ru.

Москва играет большую роль в развитии России: столица отдает в бюджет страны колоссальные ресурсы, которые затем перераспределяются в другие регионы. Об этом Сергей Собянин рассказал на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Мэр города встретился с его участниками 4 августа.

«С территории Москвы 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам Российской Федерации, то есть она, наоборот, отдает и отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах Российской Федерации практически без исключения», - сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что Москва является крупнейшим транспортным узлом России. Через нее ежедневно проезжают десятки миллионов людей. Почти половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного сообщения России добираются к месту назначения через столицу.

«Все, что мы делаем здесь, мы делаем не только для Москвы. Для Москвы не надо дополнительно строить станции метро, их достаточно. Не надо строить развязки, не надо строить новые железнодорожные пути. Это как раз для того, чтобы комфортно обеспечить проезд десятков миллионов людей со всей страны, которые проезжают через Москву или приезжают в Москву», - подчеркнул глава города.

Одним из таких глобальных проектов, реализованных за последние годы, стали центральные диаметры. В столице соединили в один узел восемь главных железнодорожных путей, создав таким образом четыре диаметра, оснащенных самыми современными подвижными составами.

Вторым мегапроектом мэр назвал строительство новых станций и линий метро. Глава города подчеркнул: люди, приезжающие в столицу, должны комфортно передвигаться по Москве.

«Создавая рельсовый каркас, дорожный каркас, мы добились, что сегодня Москва является номером один по динамике развития пассажирского сообщения. Один из глобальных таких проектов, утвержденных президентом, - высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург», - напомнил Собянин.

Он рассказал, как в Москве создается комфортная городская среда. Ежегодно в столицу приезжают 20 миллионов туристов, которые принимают участие в городских праздниках и фестивалях, фотографируются на живописных улицах и площадях Первопрестольной. Москва задает тренды в создании стандартов городской среды и передает свой опыт регионам, подчеркнул глава правительства столицы.

«Стандарты, которые мы начинали создавать в Москве, сегодня активно распространяются по большинству регионов… Помимо того что мы показываем стандарты, образцы обустройства общественного пространства, мы непосредственно участвуем в проектах: в Луганске, Смоленске, Ялте, Севастополе, Донецке, Симферополе, в Кургане, Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, в Туле, в Орле и многих других регионах, помогая создавать им новые парки, новые скверы, новые пешеходные улицы», - рассказал Сергей Собянин.